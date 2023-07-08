取消強積金對沖　破欠基金作「兜底」　勞福局：財政狀況健康

政府取消強積金對沖方案，最終決定不推行專項儲蓄戶口計劃。勞工及福利局局長孫玉菡今日(8日)表示，政府委聘專業顧問研究後，認為專項戶口方案涉及高昂的行政費，每年可達數億港元，加上當局會在取消對沖期間，為僱主提供為期25年共330億港元的資助，故平衡各方面後，認為最妥當的做法是取消設立戶口。

他續指，若僱主無能力支付遣散費及長期服務金，都會有破欠基金作「兜底」保障。由於破欠基金的收入來自商業登記證年度徵費，而現時破欠基金有近70億港元的結餘，認為基金財政狀況非常健康。

另外，在「廣東院舍住宿照顧服務計劃」方面，當局有意擴展計劃，相關計劃現時只適用於分別位於深圳及肇慶的兩間院舍，且由非政府機構營運。他透露，當局有意把計劃擴展至有良好記錄的香港非政府機構，以及私營機構營運的院舍，詳情適時公布。

另外，當局今個月內會展開新一輪人力資源推算，涵蓋，旅遊、建築、教育等多個重要行業，除進行傳統統計外，年底前亦會舉辦逾百場諮詢會，諮詢工商界及專業機構。