涉2020年7.1引致紙箱冒煙　2被告公眾妨擾罪成囚19至26個月

2020年7月1日，灣仔集成中心對開有紙箱傳出爆炸聲及冒煙，需要調動爆炸品處理課人員處理。2名懷疑與案有關男子落網，被控公眾妨擾罪。2名被告今(8日)在區域法院分別被判囚19個月及26個月。法官表示，本案案情嚴重，無人受傷乃不幸中之大幸，必須判處具阻嚇性的刑罰。

案中2名被告依次為原柱健(30歲，文員)及李浩琛(31歲，興趣班導師)。控罪指他們於2020年7月1日，在軒尼詩道集成中心外非法引致煙霧發放，而對公眾造成妨擾。原柱健今認罪。據其同意的案情指，當日有人在灣仔一帶進行未經批准遊行。晚上7時許，有執法人員聽到一聲像爆炸聲的巨響，然後看到集成中心外有白煙冒出。

案情續指，隨後該人員前往現場，發現該處散發出酸性味氣體，而集成中心外的走火通道口，則發現白煙來自一個啡色紙盒，內有已燒焦連蓋膠樽、已變形飲品膠樽等。閉路電視片段顯示，被告原柱健將樽裝物體放入紙盒，隨後發生爆炸並霧出白煙。同月7月23日，執法人員拘捕原柱健。化驗結果顯示，紙盒內部分膠樽殘留物含氯化物。據專家證人指，氯是常見有毒吸入物，暴露於氯氣中，主要影響呼吸道及眼睛，亦可能導致惡心、嘔吐等病徵。

案件編號：DCCC 959-960/2021