升學展澳洲及加拿大熱爆　學子盼投身入境處　「非金錢可衡量」

第29屆「香港國際教育及職業展」今日（8日）起一連兩日於香港會議展覽中心揭幕。今屆展會分別設有「本地升學區」和「海外及內地升學區」，匯聚共24個國家和地區院校、教育機構及升學顧問，吸引不少市民或家長帶同子女到場親閱相關資訊。有家長認為在港讀書壓力大，會考慮為子女作海外升學準備；有移民顧問則指出，移民潮已差不多到「水尾」，料維持多3至4年便會下降。

展會同時設有本地求職攤位，包括各大紀律部隊，其中便吸引了15歲的陳同學。現就讀中二的他直言，已經視投身5大紀律部隊為未來人生方向，因為可以學到不同知識，同時幫助市民，更指這並不是金錢可以衡量，並會為此作積極準備，努力讀書，「學好啲英文」。他透露，其中希望可在入境事務處任職，在各大關口協助市民或旅客出入境，相反卻不太希望從事執法工作，皆因他深信「無人俾人拉，就等於天下太平」；至於讀大學與否，他則表示隨緣，但坦言「有機會都會想做officer」。

林太一家三口今日到展會查詢海外升學資訊。她說，其就讀中三的女兒，曾嘗試過一日內因有多個功課、測驗，以致情緒一度崩潰，考慮到在港讀書壓力之大，故打算今年將女兒赴送外海升學。她又指，美國費用仍舊昂貴，加上暴力槍擊事件經常發生，即使有親戚於美國居住，亦不是首選，相反會首選於澳洲升學。

資深移民顧問呂先生則透露，一向為港人移民熱門首選的加拿大，近年出現新變化，除溫哥華及多倫多外，另一城市卡加利最近多了港人查詢，「10個問加拿大，有2個都係Calgary(卡加利)」。至於非英語系國家的移民升學查詢，近年亦有變化，尤其是台灣，他說，2019至2020年移民潮開始初期，很多港人查詢移民台灣，惟近年減少，相信是與政局不穩等因素有關。他又預計，除非新移民同樣有移民的需求出現，否則移民潮最多維持3至4年便會下降。