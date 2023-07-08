「樂聚維港嘉年華」開幕　首周設水上音樂會及極限運動表演

「樂聚維港嘉年華」今午(8日)舉行開幕禮。由本月8日起，一連5個周六日，即本月8、9、15、16、22、23、29、30日，以及下月5日、6日的晚上6時至11時，於灣仔「水上運動及康樂主題區」、灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」及灣仔臨時海濱花園舉行「樂聚維港嘉年華」，是首個於灣仔海濱舉行的大規模海陸嘉年華，將各地流行文化、音樂及街頭藝術等娛樂共冶一爐。

首周節目方面，首4場「維港水上音樂會」嘉賓包括本港、內地和台灣著名藝人。門票早前已在旅遊發展局電子平台派發，入場觀眾可預早準備門票上的二維碼以更快入場。另一活動為「極限運動表演」，旅發局指，會設立戶外X-game表演區，邀請多名本地、內地、及日本的越野單車與滑板的好手表演不同花式，加上本地舞團盡展爆發力，為嘉年華注入活力。

第3個首周節目為「街頭表演—璀璨閃亮時刻」，首周街頭表演以閃耀為主題。澳洲前藝術體操冠軍選手，會以超卓技藝送上LED呼啦圈表演；雙人高蹺組合以色彩炫目的造型、在夜空之中展現非凡的平衡力，本地藝人亦透過LED Poi表演，結合新西蘭毛利族甩球舞技藝，與在場觀眾互動。

第4個首周節目是在「幻彩詠香江」上新增水上煙火效果。在嘉年華舉行的10天，每晚8時上演的「幻彩詠香江」會增設水上煙火特效，創造更顯活力的維港盛夏煙火景色。活動亦特設休憩區，提供各式盛夏飲品小食，豐富嘉年華整體歡樂氣氛。