政Whats噏：拍李世榮開孖頭議辦　葛珮帆重回舊地細述「娘家」變幻

中國人常講飲水思源，議員葛珮帆今日（8日）重回故地，拍住其黨友、議員李世榮喺馬鞍山頌安邨開聯合辦事處，回饋本源。談到故地，佢熱切咁話沙田區係自己嘅「娘家」，經歷過社區被反中亂港分子破壞嘅日子，相信將來會煥然一新，又希望辦事處能夠為居民提供全方位、專業化服務。

原來葛珮帆與頌安邨有好深嘅淵源，佢提到沙田區是她從政嘅出身地，呢度係佢嘅「娘家」，指自己2006年開始就喺馬鞍山服務，處理街坊投訴等事務，之後又當選了兩屆沙田區區議員，如今轉眼已過去了17年，葛感嘆過去幾年親眼見證美好嘅社區被反中亂港分子搞得烏煙瘴氣，原應旨在服務市民嘅區議會變成政治掛帥，成為辱罵政府官員、與政府對抗嘅場地，幸而政府通過區議會草案修訂，相信未來會氣象一新。

至於李世榮則憶述曾經工作陷入低谷，幸而得到地區支持，因此常懷感恩之心，激勵自己要更好服務社區。而今次嘅辦事處與以往嘅大有不同，話係轉型升級後嘅新版本，以綜合服務中心嘅模式運作，未來會逐步安排更多會計師、律師、社工等專業人士提供支援，而其他地區尚未開展該模式，希望率先嘗試，佢認為未來嘅辦事處都應主動升級轉型，全方位為居民服務。

而呢個設想由來已久，李話自己做地區工作時，深感市民需求愈來愈專業化，對辦事處嘅要求愈來愈高，有啲居民會有稅務疑問，有啲則需要法律援助，普通嘅服務好難幫到佢哋，恰逢最近1、2年社會逐漸穩定，有機會將計劃付諸實踐。佢亦鼓勵同事自我增值，迎合市民需要。

其實葛珮帆唔單止與沙田區淵源深厚，與李世榮亦係地區工作嘅多年拍擋，兩人早前已聯合開咗多個辦事處，被問到為何選擇與李世榮合作時，佢話李有多年社會福利嘅經驗，而地區求助往往都與福利問題有關，可以與自己專長嘅創科分工合作，共同推動「福利+創科」，可以話係強強聯合。葛坦言議員嘅資源始終有限，因此需要政策嘅支援才能做更多事，最近佢哋就一起就樂齡科技、長者科技券、照顧者為本等政策向政府爭取更多支援。