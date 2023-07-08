胞妹3歲時要求口交　10歲共浴上下其手　兄認非禮候判

一名現齡22歲的男子被指在10歲時，要求其年僅3歲的胞妹為他口交及撫摸其陰道，至胞妹10歲時更與之共浴，期間要求胞妹替他手淫及對她上下其手。女事主在約13歲時出現抑鬱及自殘，於接受精神治療時事件才被揭發。案件今日(8日)在區域法院審理，男被告承認2項非禮罪，法官將案件押後至10月30日求情及判刑，期間將索取被告的感化、社會服務令、心理及精神科報告。

被告Y.L.P(22歲)，承認2項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。案情指，被告是女童X的親生哥哥，2人相差約7歲，案發時他們與父母一同居住。在被告10歲時，有次趁父母不在家，遂叫當時年僅3歲的X在睡房舔其陰莖及為他口交。X感驚恐但照辦，被告有把下體放入X口中，期間並曾勃起，又在X手掌射精。X隨即去洗手，之後倚在睡房的牆壁並背向被告，被告則從後用手搓弄X的陰道外圍。

至X約10歲時，被告再次趁雙親不在家，要求X與他一同洗澡。2人在浴室內全身赤裸，期間被告坐在廁板，並要求X摸其下體，X照做後被告勃起及射精。被告其後又從後撫摸X的胸部及陰道外圍，期間曾用手擠壓X的胸部，令X感到痛楚。被告之後為X塗抹梘液，並再次觸摸X的胸部，最後為X淋浴及吹乾頭髮。

時至2021年11月，X因情緒抑鬱及自殘，被轉送醫院接受精神治療，她向醫生透露曾多次遭被告性侵，事件才被揭發。案件其後轉交執法部門跟進，並於同年12月24日拘捕被告，他在警誡下稱「因為我當時對女性好奇，所以先對阿妹做依啲嘢」。被告其後在錄影會面中透露，他於10歲時首次接觸成人電影，想嘗試與人模仿影片中演員的行為，又對女性感好奇故撫摸X的陰道外圍，並在他17至18歲時，朋友會討論性及妓女的話題，他對性更感好奇，但由於缺乏自信，在向人表白後遭拒絕，於是想到與X一起洗澡。被告稱，X初時表示不願與他一起洗澡，但在他懇求下，X最終答應。

案件編號：DCCC 301/2022