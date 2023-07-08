涉沙中綫工程質量事件　禮頓僅被罰4萬　港府就刑罰提出覆核

禮頓建築捲沙中綫醜聞，早前承認違反建築物條例，僅被判罰4萬港元。中科監察主席潘焯鴻曾公開質疑政府有意放生港鐵，港府隨即駁斥言論無中生有、不負責任。政府今(8日)表示，法庭早前作出定罪判決，律政司已經就有關刑罰向裁判法院提出覆核。屋宇署亦將轉介有關個案予承建商紀律委員會展開紀律處分程序。

當局重申，對於以上工程質量事件跟進情況，有不熟悉檢控工作的人士，罔顧事實作失實指控，並對調查委員會作無理攻擊，誤導公眾，須直斥其非，以正視聽；又指沙中線項目的調查和檢控工作仍在進行中。執部門正繼續相關的刑事調查，不排除日後會有進一步檢控。政府亦會按照與港鐵的項目管理協議採取適當的追討行動。

行政長官會同行政會議於2018年7月10日委任調查委員會，調查以上工程質量事件。委員會已於2020年3月27日向時任行政長官提交最終報告，主要調查結果涵蓋車站箱形構築物未獲批准更改的施工細節和其中的螺絲帽接駁不良程度；北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處的檢查及測量申請表格缺失、北面連接隧道的連接縫和調車軌道接縫施工欠妥、未經批准改動設計和未能確保所有工地使用的鋼筋接受質量測試；港鐵公司和政府的項目管理制度是否完備；及車站、北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處構築物是否安全及適合作預定用途。

政府亦於2018年8月15日成立專家顧問團全面檢討港鐵公司的項目管理系統，並向港鐵公司和相關政府部門建議在推展沙中線項目時應採取的額外管理和監察措施。在沙中線通車前，政府已與港鐵全面跟進及落實調查委員會和專家顧問團的所有建議。