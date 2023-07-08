涉東九龍4宗住宅爆竊案　江西團夥3人落網

東九龍區執法人員，留意到區內針對私人屋苑及公共房屋的爆竊案，在過去一個月有上升趨勢，經情報搜集及「天眼」片段分析，最後鎖定一個由3名非本地人組成的爆竊團夥。至昨日(7日)，秀茂坪分區人員根據情報進行巡邏，期間發現3名中國籍男子形迹可疑，遂進行埋伏行動，期間，該3名男子的其中2人，進入了秀茂坪區一幢私人住宅，餘下一名男子則在大廈外圍負責「睇水」，該2名男子嘗試開啟一住戶的大門，但卻驚動了屋內的戶主，3人見事敗遂慌忙逃去。

埋伏人員見狀，隨即上前以涉嫌入屋犯法及意圖入屋犯法罪，拘捕該3名持雙程證的內地男子(37至43歲)，並在被捕人身上搜出爆竊工具，當中包括鐵筆、百合匙等。經進一步調查後，人員揭發該3名疑犯，與另外3宗分別發生於觀塘、黃大仙及秀茂坪區的爆竊案有關。所有被捕人士已被扣查。

據悉，3名疑犯來自江西省，持雙程證以旅客身份來港。至於遇竊的單位，大廈均設有管理員，疑犯主要「前後腳」跟隨不同住客進入大廈，4宗案件損失的財物包括首飾及現金等，總值約5萬港元，損失最高一宗約2.2萬港元。