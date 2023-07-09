銅鑼灣洋漢突聞背後傳巨響　赫見男子墮樓倒斃路中

今日(9日)凌晨2時30分，一名外籍男子在銅鑼灣告士打道一酒吧消遣後離開，其後在近糖街等候的士期間，突聞背後傳來一聲巨響，查看下驚見一名姓余(21歲)男子倒臥馬路中，頭部受傷流血，他驚魂甫定後報案。救援人員到場，將昏迷男事主送院搶救，惜抵院後證實不治。

執法人員經初步調查，發現男事主左手戴有一條手帶，與報案外籍男子所佩戴的手帶相同，疑屬於糖街31號一所酒吧提供給顧客佩戴的手帶相似；人員於是到酒吧調查，發現男事主曾在酒吧消遣，懷疑他離開後走上樓上的隔火層一躍而下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列「有人從高處墮下」。

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