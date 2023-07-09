東方日報A1：房署急就章　通風位建屋盲搶　鑿穿居民牆

政府矢志透過多管齊下方式，努力搶地以增建公營房屋供應；惟其「盲搶地」方式備受批評。房屋署最近靜悄悄地剝奪舊邨居民的透氣空間，將麗閣邨、廣福邨、沙角邨和彩園邨等8幢長型大廈的走廊末端通風空格位，密封加建成住宅單位。工程為居民帶來噪音滋擾外，更有居民投訴單位疑被鑿穿牆，嚴重影響原有的寧靜屋邨生活。

深水埗麗閣邨麗芙樓居民向本報反映，6月中起，在各層走廊最末單位進行圍封工程，由於工程位置為密封長走廊的主要通風位，被圍封令走廊更加侷促，加上日間長時間的工程噪音；根據居民提供的影片，工程聲浪在其單位內猶如持續大聲播放音樂，實在難以忍受。惟更甚的是，居民住在工程位置旁的單位，貼近工程牆身竟然疑似被鑿穿，部分牆身油漆剝落及石屎外露，居民憤然向工程人員理論。

然而，居民向工程人員理論時，對方直言：「冇計啦，你去商場度歎吓冷氣先啦！」居民繼而嘗試聯絡屋邨辦事處經理或主任，多次聯絡亦不果，質疑房署進行大型工程前，不但未向居民諮詢，更僅以一張通告知會居民，細看下才知相關工程最快要到明年一月才完成，直言難以忍受長達大半年的煎熬。

記者到訪上址視察，發現樓高13層的麗芙樓，每逢39號單位旁的空曠空間，愈半已有圍欄阻隔，而3樓相同位置更已設有大型屏風，從隙縫中探視內裏時，已見兩邊牆身已髹灰水，及擺放了不少工程器具。有居民表示，即使單位距離較遠，仍受到噪音影響；又指房署無交代工程，僅以完全不起眼的通告知會他們，大感無奈。

房署回應說，一些早年落成的公共屋邨，大廈內某些位置一般用作儲物室或空格位，署方一直持續檢視這些空間的使用情況，在可行的情況下改建作公屋單位，以滿足社會對公營房屋的殷切需求，已物色麗閣邨、廣福邨、沙角邨和彩園邨等8幢長型大廈的相同位置，以試驗形式分階段進行改建住宅單位工程，並按經驗考慮擴展至其他同類樓宇。

但房署未有回應工程疑鑿穿牆，只稱工程已進行可行性研究，符合消防及相關的建築物條例，及獲得獨立審查組審批。居民如對改建工程有任何問題，可聯絡屋邨辦事處跟進，了解情況以安排檢查及維修。

■記者梁愚瀚

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