組裝合成建築施工快　甯漢豪盼業界數碼轉型工地更安全

近年政府大力推動組裝合成建築法(MIC)，令工程進度加快亦更安全。發展局局長甯漢豪今日（9日）在網誌撰文表示，建築署在「優質建築大獎2022」上共有5個建築項目得獎。其中包括北大嶼山醫院香港感染控制中心、將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍、長沙灣天主教小學等。甯漢豪表示，政府未來會繼續推動優質建築，希望將「藍綠元素」加入新發展區的規劃及設計中，同時鼓勵建造業數碼轉型，以加強工地安全。

北大嶼山醫院香港感染控制中心獲兩個獎項，建築署總工程策劃經理李百怡表示，在新冠疫情期間需快速興建醫院，一般醫院需時3至4年完工，但北大嶼山醫院香港感染控制中心由工程展開到竣工移交，僅用了4個月時間。醫院運用MIC、築信息模擬（BIM）技術等，有助縮短施工時間，提升工地安全。

而將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍亦同樣利用了MIC技術，成為香港首個以混凝土MIC興建的多層住宅樓宇，建成5座16至17層的宿舍樓宇，合共提供648個單位、多用途室等。

除近年落成的公共建築外，去年重開的香港海防博物館亦屬得獎項目，由舊鯉魚門炮台改建而成，是本地唯一以軍事為主題的博物館，但於2018年被颱風山竹摧毀，需要閉館進行復修及加固工程。建築署搭建一個具多用途設計概念的大型臨時棚架，作為帳篷天幕修復工程的工作平台，又成為堡壘內部工程的保護屏障，令展覽廳的翻新工程得以同步進行。項目團隊亦透過創新技術及改善細節設計，加強帳篷天幕的穩健性。