九巴月輪街車廠今開放參觀　新電動雙層巴士　退役車輛同場展出

位於美孚的九巴月輪街車廠今（9日）開放參觀，展出多款於八、九十年代深入民心的退役巴士，及最新純電動雙層巴士，同場另設招聘活動、限定商店等，吸引不少市民今早在車廠外冒高溫排隊入場。有巴士迷對活動表示興奮。

繼九龍灣車廠、屯門九巴總修中心後，九巴今再開放月輪街車廠參觀。活動開放時間由上午10時至下午4時，公眾可免費入場而毋須事先登記，大會會因應場內人數及天氣狀況作出臨時安排，包括暫停入場。其中，場內展出最新交付的比亞迪純電動雙層巴士。九巴早前表示，比亞迪已交付42部純電動雙層巴士，正進行最後檢驗，預計首部雙層電巴最快可在今月投入服務。

另外，九巴今舉行小童免費乘車日，小童可於日內免費無限次乘搭九巴及龍運逾450條路線。小童免費乘車日優惠於上月中起推出，共13個周日及公眾假期。今月16、23、30日，以及8月6、13、20、27日，亦可享用同樣優惠，年齡介乎3至11歲的合資格小童，上車時以小童八達通拍卡，車資將設定為0元。