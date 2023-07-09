逾6成受訪基層因經濟負擔棄求診　牙痛靠忍或食止痛藥死頂

本港公營牙科服務供不應求，惟私營診所索價不菲，不少基層長者需長期承受牙痛之苦。有團體調查發現，有80%基層中高齡人士及72%殘疾人士正面臨牙痛或蛀牙問題；但逾6成卻因經濟負擔而放棄求診。團體建議港府為45歲以上人士設牙科護理券，並放寬關愛基金牙科項目年齡限制，確保弱勢社群口腔健康。

社區組織協會聯同香港老人權益聯盟，及長期病患者關注醫療改革聯席於今年3月至6月期間，以電話及網上問卷訪問132名，年齡介乎45歲至64歲的基層市民及74名殘疾人士，了解他們的口腔健康現況及服務需求。結果顯示，有80%基層中高齡人士及72%殘疾人士，於過去一年有牙痛或蛀牙。牙痛難耐，但調查指只有不足3成基層曾向牙醫求診，大部分受訪者皆選擇忍耐牙痛或自行食用止痛藥處理。

所謂「牙痛慘過大病」，但政府資助不足導致基層市民面對牙患只能「死忍爛忍」。社協幹事連瑋翹指出，基層中高齡市民幼時未曾獲得學童牙科保健服務，亦未獲醫療券及關愛基金牙科等長者服務，形容他們正處於「真空位置」。至於殘疾人士則要面對交通及診所設計等物理障礙，惟卻經常成為「被忽視的一群」。他建議港府放寬關愛基金牙科項目年齡限制，為45歲以上人士設1,000港元牙科護理券。他又建議可在康健中心加入口腔檢查，並設立無障礙診所，確保所有市民都能獲得口腔保健。

要長期照顧中風丈夫的陳太自2015年起有牙痛問題，但因要負擔丈夫沉重的醫療開支，她表示當時只能拔去「最痛個兩隻牙」，餘下的牙患問題要暫時擱置，只能死忍牙痛，日常買防敏牙膏及消炎藥「頂住先」。時隔8年，她表示近日再次檢查牙齒發現已有近10隻蛀牙，現要待整假牙。她期望政府可降低關愛基金牙科服務的年齡限制，讓50歲以上低收入人士有牙科支援，早日保護牙齒。