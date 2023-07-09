政黨倡延長落馬洲口岸至午夜12時　深圳灣實施24小時通關

香港復常，與內地已全面通關。為更便利旅客及居民來往內地及香港，有政黨建議延長多個陸路口岸的開放時間，更提出19項涉及通關的建議，包括延長落馬洲支線口岸的服務時間至午夜12時，與羅湖口岸看齊，並建議兩個口岸在周末及假日延長服務時間至凌晨兩點，又認為港鐵應下調來往兩個口岸鐵路站的車費。

劉國勳及陳克勤等議員今日(9日)召開記者會，指北部都會區要把握好與深圳多個口岸連接的地理優勢，該黨不單止提出上述建議，同時建議深圳灣口岸盡快全面實施24小時通關，並建議蓮塘香園圍口岸逐步實施24小時通關，又建議增設水路口岸等，以便利到大灣區就學、就業和創業人士。

在交通接駁方面，該黨建議延長深宵機場巴士「NA」線服務時間，又建議下調港珠澳大橋收費、研究增建鐵路接駁現有管制站、盡快落實伸延多一個「港車北上」口岸及放寬「粵港車牌」在指定口岸進出的限制，並向中央爭取賦予香港發出粵港兩地牌照的權限。

該黨指早前曾就有關建議初步與當局溝通，局方反應正面，但由於措施不是香港單方面就能實施，稍後會就建議在全國人大平台反映，並聯絡相關部門協助推動延長口岸開放時間的倡議。

劉國勳亦指未來會約見相關官員以至向中央、廣東省政府等溝通，亦會要求港鐵公司檢視，以促進港深往來更利捷，令香港與內地交往更便利和緊密。