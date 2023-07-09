嶺大校董會率團北上交流　與內地高等院校探討合作

嶺南大學校董會昨（8日）起一連兩日舉行大灣區交流團，到訪珠海、廣州及深圳三地多家知名高等院校及機構，包括北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院（北師港浸大）、華南理工大學廣州國際校區、中山大學（深圳校區）、深圳大學，以及深圳理工大學等，雙方舉行座談會及參觀校園，並就校園建設及教學科研等領域進行深入交流。嶺大指，活動響應國家粵港澳大灣區建設戰略，期望可與內地主要合作夥伴建立更緊密的合作關係，且提升嶺大在大灣區及內地的合作力度。

嶺大校董會主席姚祖輝表示，近年內地與香港的學術交流不斷拓展，他表示：「粵港澳大灣區正蓬勃發展，今次率團到內地訪問，為校董會成員提供更多與內地合作的交流機會，並為兩地院校未來建立夥伴關係鋪路，開展更廣泛的合作，推動高等教育的發展和研究。」

嶺大候任校長及署理校長秦泗釗上任一星期以來，則首次以副團長身份參與考察。他表示，嶺大起源於1888年的廣州，百多年後的今天，內地與香港高等院校各有學術和科研優勢，而嶺大銳意建成國際性的研究型博雅大學，配合國家發展戰略，期望透過是次考察能探索與內地大學合作的機會，並發揮香港高教界國際化的優勢，為粵港兩地學生開拓更多機遇，推動大灣區學術及人才交流，共創多贏局面。