都大首辦創業日　9支學生隊伍各獲10萬元資金追夢

香港都會大學日前舉辦首屆「創業日」，讓有志創業的學生和校友認識資深企業家及交流意見，並公布「薈創點」創新創意計劃的比賽結果，9支學生和校友隊伍脫穎而出，每隊獲得10萬港元執行資金實踐創業大計。

本年度「薈創點」計劃反應踴躍，評審團就參賽團隊的合作能力、項目的潛在影響、商業計劃及實施的可行性等準則選出9支優秀隊伍，每隊均獲都大提供10萬港元執行資金，以及一系列創業支援。得獎隊伍展示了多元化和創新的計劃，當中不乏對社會帶來正面影響的項目，例如為患有認知障礙症的長者研發的「CogniCare」裝置，能分析由使用者頭戴裝置收集的腦電波並傳送至治療機械人，令其作出即時反饋，從而提升治療機械人的效能；而「電子鋼琴共享生活」項目則透過在社區中心及老人院開設以平板電腦操作的電子鋼琴學習班幫助長者改善認知功能；以及採用無線射頻及物聯網技術的智能停車系統「Light G」，為使用者提供在室內環境快捷預約車位、付費及車位導向等服務。

都大副校長(研究及學生發展)郭予光在評審後，讚揚參賽隊伍具備市場前瞻觸角，對創業滿懷熱誠，盡顯創意。為推廣創業文化，郭稱大學正在籌備成立5千萬港元的創業基金，支持都大學生、校友和教職員的初創企業發展。他深信在實踐的過程中，同學校友們能突破自己的舒適圈，從中所獲得的經驗，對日後無論是繼續創業抑或投身職場，以至個人成長，都有莫大裨益。