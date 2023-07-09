海關3日2破曲奇餅罐販毒案　再檢690萬元可卡因拘外籍小販

昨日(8日)下午時分，海關鐵路及渡輪口岸科人員在上環港澳碼頭為一名由澳門抵港的外籍男子清關，過程中用X光儀器檢查其行李，發現其中一個膠袋的影像有可疑，於是利用更深入的方式進行檢查。當時袋內載有4個曲奇餅罐，表面有曾經被開啟的痕迹，關員於是打開檢查，揭發內藏共約6.3公斤懷疑可卡因，估計市值約690萬港元，隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子。案件交由海關毒品調查科接手跟進。

海關毒品調查科調查主任方子洋表示，調查顯示，被捕人士26歲，報任小販，聲稱是代人運送該批曲奇餅罐來港，並無收取報酬；而他來港的路線極為迂迴，首先由中東巴林出發，再到土耳其伊斯坦堡、埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴、菲律賓馬尼拉，最後由澳門乘船抵港。被捕人士正被扣留調查，案件仍在調查中。

方指出，隨着香港與內地及國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關留意到販毒分子近期利用旅客偷運毒品的數字有所增加，於是適時調整執法策略，並根據風險評估，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入本港。根據香港法例，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

今次是海關在3日內破獲第2宗採用類似手法的販毒案。本周四(6日)，海關機場科人員為一名由丹麥哥本哈根，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的62歲外籍女子清關，見到她所攜膠袋的x光機影像有異，作進一步檢查後，留意到膠袋內3罐曲奇餅和3罐薯片的封口有重新包裝過的痕迹，終揭發內藏約6.5公斤懷疑可卡因，估計市值約700萬港元，即時以涉嫌「販運危險藥物」拘捕涉事女子。