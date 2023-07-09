內地漢糾黨砍伐沉香兼爆竊落網　涉4案更掟傷追捕村民

執法部門連同政府飛行服務隊，昨日(8日)早上在西貢的榕樹澳、嶂上及深涌一帶進行反爆竊行動，至上午約10時45分，人員於榕樹澳近魚排方向發現2名形迹可疑中國籍男子，立刻上前截查。但2人拔足逃走，並嘗試作出激烈反抗，最終其中一人被捕，另一人則跳落山坡向魚排方向逃去無蹤。人員在被截男子的背囊內檢獲20件大小不一、重約8.25公斤的沉香木材，同時於在逃的男子遺下的背囊內起出一批爆竊工具。其後，人員以涉嫌「盜竊」拘捕該名持雙程證的28歲內地男子，他數日前經陸路口岸入境。

人員經進一步調查後，相信被捕疑犯與在逃男子，是活躍西貢區的犯罪團夥，2人亦涉及2宗發生於西貢的爆竊案及一宗企圖爆竊和傷人案。爆竊案中損失約11萬港元財物和現金，在逃疑犯年約30至40歲、約1.7米高、中等身材、操帶內地口音本地話，穿深色長袖衫及長褲。

被捕疑犯來自廣東省，涉案的沉香價值80至120萬港元不等，視乎其品種及質素而定。當中的企圖爆竊及傷人案，2名疑犯趁夜深人靜、屋主不在家時爆竊村屋，惟被路經的村民揭破而逃走，疑犯為阻止追捕，以一把約30厘米長剪草用鉸剪擲向村民，致其額頭受傷。