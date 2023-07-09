「私房賽」掟彎搶道　單車手炒車倒地　遞急救包無人用

雖說人不輕狂枉少年，但都要小心意外發生。事緣有網上今日(9日)流傳兩段影片，顯示一批年輕男女，在夜間的九龍城單車公園舉辦單車版F1(一級方程式)的「私房賽」賽事，且選手們更零裝上陣，甚至赤裸上身，不過期間卻發生意外炒車，導致一人倒地受傷，圍觀者雖有遞出急救包卻無人識用。

從社交平台Facebook多個群組今日凌晨時分發出的貼文，相關賽事在未經許可下，於九龍城單車公園內舉辦。發貼者估計現場約有30至40人圍觀，並聲稱以「子彈仔」單車作為獎品，而輸家則要將自己單車掉落河作為懲罰，期間卻玩出禍，一名「Yuen Jai/源仔(音譯)」炒車重傷倒地，該發貼人士更表示已就事件報案。

從影片所見，兩名單車手正在一對一競賽，2人高速掟彎後懷疑搶道發生碰撞，其中1人未能控制單車而跌倒受傷並平躺地上，圍觀者迅速上前查看其傷勢，並呼喚其名「源仔」，期間亦有人遞出急救包，但卻無人接手嘗試為傷者使用，另有人則表示「唔好咁多人圍住」，眾人才意識應讓出空間等空氣流通。

經翻查社交平台資料，一個疑似賽事舉辦團體的專頁在上月14日已宣布舉辦「私房賽」並貼出賽程，惟早前因天氣關係改期至昨日(8日)晚上至翌日凌晨舉行，期間更設造型獎等，其後又表示報名人士已超過30人，而昨晚賽事現場更有紀念品售賣。