中大研究指香港紅樹林脆弱　生態系統僅靠少數螃蟹維持

紅樹林的生態價值豐富，為環境提供不同的重要生態服務，例如碳固定、控制侵蝕，亦有螃蟹和蜆等無脊椎動物棲息。香港中文大學生命科學院及地球與環境科學課程助理教授Benoit Thibodeau，聯同香港大學及佛羅倫斯大學學者的最新研究發現，東涌紅樹林的生態系統不穩定，僅少數螃蟹能消化紅樹樹葉，並將能量轉移到食物網，顯示紅樹林的生態冗餘性比設想中更低。團隊指，研究已在《生態指標》期刊上刊登，並認為研究結果對紅樹林生態系統保育和管理有重要的意義，未來將應用至本港其他紅樹林。

團隊指，氮是維持地球上生命所必須的基本營養素，存在於組成蛋白質的氨基酸中。過往研究顯示，無脊椎動物可攝取海洋環境中的氮源，如沉積物上的藻類，然而不少科學家相信螃蟹也能夠吸收紅樹林落葉中的氮，故今次研究運用一種新的氨基酸同位素組成檢測技術，以追蹤無脊椎動物飲食中的氮源。結果發現，無脊椎動物的氮源相對較少，但少數短腹大蟹科螃蟹能從大量紅樹樹葉中攝取氮。

同時，研究亦衡量各種無脊椎動物在紅樹食物鏈中的位置，發現相同品種的螃蟹或有不同的營養級別，其攝食生態位置重疊比過往研究發現的更少，象徵生態冗餘比過往認知的更低。團隊解釋，生態冗餘性是指多個物種或功能群體在生態系統中扮演類似的生態角色。這些物種或功能群體可取代或補償其他消失物種，有助維持生態系統的整體功能和穩定性。