南寶瓶座流星雨周三現身　英仙座下周一起同遊天際

踏入7月將有2場流星雨睇！打頭陣的是寶瓶座δ南流星雨，香港太空館資料顯示，該流星雨將於本周三(12日)起出現，高峰期要等到本月尾，惟本地觀測條件較差，不過亦毋須失望，因另一場觀測條件良好的英仙座流星雨，會在下周一(17日)起於天際並駕齊驅，至於其高峰期則要到下月中。在近日酷熱難耐的天氣下，市民晚間可邀親朋去睇流星雨啦！

根據香港太空館資料顯示，寶瓶座δ南流星雨將於本周三至8月23日期間出現，其高峰期會在本月30日發生，建議觀測時段為當日凌晨2時至5時，天頂每小時出現率是25，但本地觀測條件為較差，市民最好去遠離光害污染、到較暗的地方觀賞。

至於英仙座流星雨會接力在下周一至8月24日期間上演，高峰期則在下月13日的下午3時至晚上10時發生，由於本地觀測條件良好，且天頂每小時出現率更達100，太空館建議市民可在高峰期當晚10時至翌日凌晨5時期間去睇流星雨。

除上述2場流星雨外，太空館資料指出，今年尚有3場本地觀測條件屬於極佳的流星雨，包括獵戶座流星雨、獅子座流星雨及雙子座流星雨，不過最快都要等到10月，至於當中雙子座流星雨的天頂每小時出現率達150，屬今年最高，將成為今年壓軸之星，大家敬請期待！