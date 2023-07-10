政府物聯通提高定位準確性　助搜救監察防洪收集數據

近年不少人喜愛郊遊遠足，惟發生意外的機會也上升，當中有不少意外的搜救難度，也因偏僻的地埋位置和不穩定的信號而提高。機電工程署研發一套名為政府物聯通（GWIN）的遠程無線通訊技術，可提高定位的準確性，減低延誤搜救的情況。惟該技術仍處於發展階段，故只能向政府部門提供技術支援，未能普及化予市民使用。

機電署高級電子工程師馬燦興解釋，GWIN系統採用遠程無線通訊技術，以目前香港覆蓋範圍最廣的4G網絡，並具備低功耗及支援長距離傳輸的特性。透過「傳感器」，可向半徑7公里範圍內，位於全港400多個基站作實時連接，上傳定位紀錄，當有需要時搜救隊可更容易找到目標；再配合搭載小型基站的無人機擴大定位，以擴大可覆蓋的範圍。早前機電署與民安隊少年團合作舉辦的野外定向活動中，亦有使用GWIN技術，監察參賽者的實時定位位置，防止參賽者走失。

GWIN技術同時可收集數據，目前有運用於實時監察郊外泊車位的空置情況，以及作為防洪監察系統收集數據。機電署亦與多個政府部門合作，為各部門提供該技術的支援，例如與渠務署合作在全港各個風暴點及越堤浪點安裝防洪監察傳感器，持續傳送水位數據至監察系統。馬續說，每座政府物聯通基站造價約5萬港元；安裝基站的難度及費用亦會因各地區而異，加上數據傳輸的速度也會就安裝地區的訊號強弱而出現延遲，令普及化進展緩慢。