科大混合實境教室　推元宇宙學習體驗

要邁向智慧城市，工程、科技與生活可謂密不可分。香港科技大學轄下的工程教育創新中心在近年設立了混合實境教室，而中心主任兼土木及環境工程學系副教授陳銳斌更利用這點，將元宇宙或其他新興科技融入教室，於今年春季學期所開辦的核心課程中，教授一眾科大生，以提供更佳的沉浸式學習體驗。

在教學方面，陳教授今年春季學期所教授的工程團隊設計體驗核心課程，就正正於這個混合實境教室上課。他利用原本作為舉行虛擬會議的平台「Spatial」，讓學生在虛擬班房內設計和打造他們心目中「2050年的科大」。此外，陳教授更利用另一工具建立虛擬實境系統，並模擬科大發生山泥傾瀉，讓學生思考及討論不同方案，以減低山泥傾瀉發生的機會及傷亡，目前正與土力工程處合作。

陳教授認為，混合實境教室的建立，容易令自己將元宇宙或其他新興科技融入教學及實驗，而學生更可在同一平台進行實時創作及互相回饋，藉此加強彼此的互動性，加上元宇宙沒有地域及空間限制，學生亦更容易實現異常天開的意念，發揮創意，以取得更大的教育成效。他透露，將會研究持續在Spatial進行有關課堂。

有份修讀核心課程的科大學生郭思玲Pauline表示，虛擬校園或班房，沒有任何時間或地域限制，同學們可根據自己的興趣進行天馬行空的設計，「每隔一段時間，風景又有所不同，充滿新鮮感」。目前在中電進行實習的她續指，科大的課程為其設計及創意思維打下基礎，好讓自己在將來的系統或產品設計上，構思可行及實用的方案。