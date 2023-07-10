衝擊立會案王宗堯等6人否認暴動罪　法庭裁定控罪表證成立

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外滿目瘡痍，多人被捕，包括在泛民初選案中表明認罪而正被還押的民主派人士劉頴匡、藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共13人。他們被控參與暴動等罪，7人早前已認罪，包括劉頴匡和孫曉嵐。王宗堯等6人則否認暴動罪，案件今（10日）在西九龍法院（暫代區院）續審。法庭裁定6名不認罪被告所面對的控罪全部表證成立。案件明天續審。

13名被告中，6人否認暴動罪受審，包括王宗堯（44歲）、黃家豪（23歲）、馬啟聰（33歲）、吳志勇（27歲）、林錦均（28歲）及何俊諺（24歲）。林錦均另否認刑事損壞罪；除林錦均外，其餘5名被告另被控進入或逗留在會議廳範圍，違反《立法會（權力及特權）條例》，當中王宗堯及吳志勇承認此罪。

案中其餘7人早前已承認暴動罪，包括羅樂生（22歲）、畢慧芬（27歲）、孫曉嵐（27歲）、潘浩超（34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉頴匡（29歲）及范俊文（31歲）。他們另被控違反條例進入或逗留在會議廳範圍，只有畢慧芬承認此罪，其餘6人的該罪均獲存檔法庭。法庭暫定7月28日處理求情及判刑。此7人等候判刑期間，沈鏡樂獲准保釋，劉頴匡在本案中雖獲准保釋，但他因初選案而繼續還押；其餘5人亦須還押。潘浩超另涉刑毀及非法集結罪，准存檔法庭。

案件編號：DCCC 606-610,1069/2020,DCCC 259/2021