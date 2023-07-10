文錦渡口岸地面沉降　跨境巴士改道香園圍　校巴服務受影響

深圳市口岸辦公室昨晚通報，文錦渡口岸入境通關出現沉降，入境需要暫時封閉，在接近邊境的文錦渡路，今日(10日)執法人員在進入口岸的路口拉起封鎖線並架設指示，表示由於內地文錦渡口岸出現沉降，出境車輛通關服務暫停。而南下車輛繼續通關來港。肇事現場的更亭頂部出現彎曲，更亭下沉，地面有塌陷，現場被圍封，有吊臂車在現場協助搶修。

受到事件影響，文錦渡過境巴士服務將改經香園圍口岸出境，服務班次將由30分鐘一班調整至大約45分鐘一班。港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，受口岸暫停影響，由上水廣場至文錦渡的直通巴士服務要改經蓮塘香園圍口岸過境，行車時間較平時多約20分鐘，班次由平時約20至30分鐘一班，改為約45分鐘一班。他說乘客大部分在香園圍口岸過關後，不再跟車往文錦渡。至於由深圳文錦渡出發往上水的班次就不受影響，他估計未來幾日坐直巴的乘客會大幅減少。

鳳溪第一小學校長朱偉林表示，今日是學校假期，未有受事件影響，他指，平日經文錦渡口岸接送學童，涉及40至50人，另外亦有20至30名高年級學生會自行乘坐直通巴士，往返上水和文錦渡返放學，校車明日起會改經香園圍口岸接送學童，至於高年級自行上下課的學童，預料會改坐東鐵經羅湖口岸過境。有跨境學童校車公司稱，文錦渡入境口岸暫封，對接送服務有一定影響，校車需要改行香園圍口岸，也有學生不坐校車，改往羅湖乘搭鐵路來港上課。