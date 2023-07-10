社區組織促政府制定無家者政策　倡劃特定區域容許過夜

化名廚房明的無家者（左三），坦言常在露宿期間遺失電話、銀包及衫褲等。

露宿人數近年激增，惟政府措施未能配合無家者需求。有組織今日（10日）到政府總部請願，要求當局制訂無家者政策，又促請當局在不同地區劃定特定區域，容許無家者過夜。有議員批評政府對於無家者「無政策」，只是修修補補「頭痛醫頭」，又認為資助宿位的居住時間太短，直言中學生涯規劃都有3年。

無家者居所「被清場」的事件在香港屢見不鮮。化名廚房明的無家者，坦言自己經常在露宿期間遺失電話、銀包、衫褲等。另一化名May May的無家者同樣遇到類似的事，又舉例指台灣有更友善的無家牙政策，例如當地福利部門會提供大防水袋讓無家者儲存財物，亦有專人看管，令無家者可以放心無人偷，指有關政策唔需要好多資源 但可以令無家者得到幫忙。

社區組織協會認為，清場情況與本港沒有無家者政策有關，沒有政策不利照顧無家者需要，要求列明無家者合法權益，例如在指定公眾地方露宿不被驅趕、禁止執法部門驅趕無家者等。該會幹事吳衛東強調有必要制訂無家者政策，形容「唔通次次告政府」，直言做法勞民傷財。

社福界議員狄志遠批評，政府針對無家者「無政策」，只是修修補補「頭痛醫頭」，直言清場無用，促請由政務司副司長領導的專項小組處理好無家者照顧問題，並將照顧好無家者納入地方行政KPI（積效指標）。

另外，現時政府有為無家者提供宿位，但宿位一直追不上需求，當中6成住客更只可以住半年。議員郭玲麗批評做法，指中學生涯規劃都有3年，認為應有更長時間讓無家者居住，並規劃人生。