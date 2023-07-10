北上養老計劃共130長者參與　孫玉菡研擴展至大灣區城市

為鼓勵本地長者北上養老，政府早年推出「廣東院舍住宿照顧服務計劃」。勞工及福利局局長孫玉菡今（10日）出席立法會時表示，計劃下兩間位於深圳鹽田及肇慶、由香港非政府機構營辦的安老院，目前分別有118名及12名長者入住。當局有意將計劃擴展至其他大灣區城市的安老院。據悉，當局計劃透過本地安老院與內地院舍合作營運模式作申請「買位」，不再僅限於必須是在內地由香港機構營運的院舍，細節最快今個暑假內公布。

孫玉菡承認，長者在內地養老，其中一個挑戰是需要回港接受醫療服務。他又指，目前計劃針對受政府資助的長者，對於部分非政府資助、有經濟能力的長者有意到內地養老，認為政府可研討如何推廣計劃。

本港安老院舍宿位長期供不應求，且缺乏人手。孫玉菡過往曾指，內地無論土地、人手都較香港充裕，營辦院舍成本較低，香港長者若希望有更好的居住環境，可選擇到大灣區內地城市安老。同時，政府會從多方面考慮支援香港長者到內地養老，包括以「公建民辦」模式，由港府在內地興建院舍，並由民間機構營運等。