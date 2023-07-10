前女騎師江碧蕙涉造假帳　今日否認全部控罪

香港首位華人女騎師江碧蕙，被指在一間私營醫療保健中心任營運總監時，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，以詐騙該中心佣金逾3,700港元。江被廉政公署落案起訴3項偽造帳目罪，今（10日）於東區裁判法院否認全部控罪，控方傳召涉案公司的男股東作供。他指與江終止合作關係後，被江的經理人追討介紹客人的佣金，但他稱從無與該經理人簽署過任何代理合約，並發現原來公司已支付了涉案的佣金予江的經理人。

被告江碧蕙(46歲），報稱導師，被控3項偽造帳目罪。控罪指被告於2020年3月至4月間，不誠實地捏改會計文件內容、即加心康智能醫療（亞洲）有限公司分別於同年2月至4月的銷售記錄和佣金收據記項，使看來蘇嘉玲曾3度分別轉介共13名客戶，蘇因而可獲發逾3,700港元代理佣金。

加心康的男股東林建明供稱，他於2018年經朋友介紹認識江，同年10月曾以妻子名義與江及她的法國丈夫合組公司。其後江的丈夫辭掉網球教練工作，林按江的要求，支付她丈夫5萬港元月薪，讓其在該合組的公司工作，但他只曾替公司網頁翻譯法文，公司不久便結業。林本身經營保健產品生意，與江商討後決定成立一所醫療保健中心（即加心康前身），由林任股東，江則作為營運總監替公司找客人，江的丈夫亦有在該公司上班，但沒有任何實際工作。2019年7月，公司則變成涉案加心康。

林指江於當時負責市場策劃、尋找客戶及簽發佣金支票給代理，每個代理一般會獲發10至30%佣金，江並無支薪但若有利潤她會獲發花紅。2020年4月，因公司不斷虧蝕，與江開會檢討後決定不再繼續合作。林指涉案的蘇嘉玲是江的經理人，蘇於2020年2月曾到公司試用過心臟檢測儀器，她稱會介紹客人到公司，強調不會收佣金，雙方亦無簽訂任何代理協議，蘇亦確曾介紹過數名客人到公司。林稱直至他與江結束合作後，其經理告之蘇向公司追討佣金，他才知公司曾支付蘇逾3,700港元佣金，且發現公司文件內有一些由江簽發支票並與蘇簽訂的代理合約。

案件編號 : ESCC 2511/2022