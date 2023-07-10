議員斥針對單親人士服務配套不完善　勞福局承諾把資源傾斜

過去30年香港離婚個案增加4倍。立法會福利事務委員會今(10日)討論有關支援單親家庭的事宜。有議員認為當局對單親人士服務沒有針對性，而且配套不完善不理想。有議員又認為跨代貧窮和單親家庭有關。政府回覆指，單親家庭是本屆政府精準扶貧的特定群體，承諾會將資源傾斜至單親家庭。

社福界議員狄志遠表示，當局對單親人士服務沒有針對性，配套不完善，關注他們的精神健康問題，認為他們面對壓力比一般人大，即使有綜合家庭服務中心和精神健康綜合社區中心，但中心亦要面對相當大的壓力，問政府有否提供針對服務。勞工及福利局副局長何啟明回應指，單親家庭除託管需要外，其他需要和一般家庭需要無異。

另一議員陸頌雄指出，目前單親人士為約7.2萬人，平均每名單親人士要照顧1名子女或以上，綜合家庭服務中心內，社工做個案已經吃力，難做發展性工作，針對性不夠強，又認為單親與貧窮容易造成跨代貧窮，促當局為單親家庭提供支援服務，支持非政府機構做有關服務。何啟明回覆指，單親家庭是本屆政府精準扶貧的特定群體，承諾會將資源傾斜至單親家庭。

議員周小松則關注，專門為單親人士提供服務的機構，有否針對性為單親家長提供就業支援服務。他又提到早前深水埗的倫常慘劇，認為當局對少數族裔單親人士支援不足。何啟明稱，政府主要是紓緩照顧責任，為單親人士分擔壓力，而校內託兒則為當局新推出的服務，又承諾會增加託兒工作。署理社會福利署助理署長(家庭及兒童福利)李穎詩表示，社會福利處現正資助3隊少數族裔的外展隊，會主動在地區上尋找少數族裔人士作出支援。

此外，議員江玉歡和顏汶羽則關注離婚家庭問題。二人問到政府何時才會推行離婚教育，以及離婚中的家庭的住屋安排，有關家庭是否仍然需要住在同一個家庭。何啟明回覆指，勞福局和社會福利署會採取更多措施針對離婚家庭，但預防離婚非社署專長。同時社署會因應情況向房屋署作出意見。