認垃圾徵費延至明年4月實施　環境局：推行初期實有「甩轆」

被稱減廢「火車頭」、原定於今年底開展的垃圾徵費，確認延遲至明年4月實施。環境及生態局今日(10日)表示，年底正值聖誕、農曆新年，清潔工人的人手不勝負荷，認為延遲徵費有助順利推行徵費，但坦言實施初期會有「甩轆」，或市民不配合，期望大眾於宣傳教育下「移風易俗」。

環境及生態局局長謝展寰接受電台訪問時指出，由於政府收到近期眾多意見，尤其清潔工前線團體稱年底推行垃圾徵費並非好時機，皆因適逢聖誕、農曆新年時期，工人需要處理大量垃圾外，眾多清潔工人亦會請假，業界難以安排人執行徵費相關工作。謝認為，清潔工的要求合理，亦希望垃圾徵費能順利推行，反覆檢視後延遲實施計劃，坦言明白環保團體會感到失望。

而垃圾徵費實施後將設有6個月適應期，謝展寰表示，政府初期會向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋派發指定垃圾袋，並會加強宣傳教育工作。政府屆時重點集中宣傳教育，執法人員於適應期內，主要會警告違例人士，適應期後才會以「風險為本」模式，針對「違法黑點」執法，違例者被會罰款1,500港元。謝預料，徵費推行初期，難免會出現「甩轆」，或市民不配合的情況，但相信透過政府持續宣傳教育及執法下，大約，市民的習慣於兩至三年後改變，「移風易俗」。

不過，政府去年就指定垃圾袋因價錢問題而重新招標，謝指出最新收到標書的價錢已大減超過一半，亦相信承辦商有足夠時間生產指定垃圾袋，強調現時垃圾徵費的相關配套準備工作進展良好。