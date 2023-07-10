曾獲發補償金遭拒絕申請公屋　七旬漢入稟高院申司法覆核

曾於九龍城寨置業，並獲發補償金，但一直租住劏房的七旬漢，上周五（7日）入稟高院申請司法覆核，挑戰房委會以他當年曾獲發補償金及自行安排居所為由，拒絕讓他申請公屋之決定。該漢質疑有關決定規定硬性並違憲違法，令獲補償金的人士受到差別待遇。他又指當局沒有考慮他經濟困難及身體退化等情況，要求法庭頒令房委會須處理其公屋申請。

申請人為許健雲（譯音），擬答辯人是香港房屋委員會（下稱房委會）。據由申請方律師撰寫的入稟狀指，在內地出生現年74歲的許，早在上世紀八十年代與朋友合資購入九龍城寨一單位。城寨被清柝前，他們決定放棄入住公屋的資格並獲得15萬港元補償金，許最終分得7.5萬港元補償金，並選擇在佐敦租住劏房。他於離婚後改為租住深水埗床位寓所，直至去年失去園丁的工作並淪為露宿者。期間有社工建議他申請綜援及公居單位，並於今年3月得悉已獲批綜援，暫居於聖雅各福群會提供的過渡性房屋。他打算搬往元朗江夏圍過渡性房屋，但預計交通不便。

入稟狀指許早在2021年曾申請「高齡單身人士」優先配屋計劃但被房委會拒絕，社工兩度為他撰信解釋，他已耗盡積蓄，且雙腿退化難以上落樓梯、腰骨痛及有前列腺問題，希望房委會容許他申請公屋。但房委會於去年7月及9月分別拒絕其申請，並表明申請人不合資格申請公屋。他今年3月再提交申請，當局於今年4月回覆指，他已接受九龍城寨補償金，並選擇自行安排居所，不合資格申請公屋。入稟狀指，許當時撰擇賠償金，卻令他與其他前業主有差別待遇，房委會亦沒有考慮他現時的經濟及身體情況，故要求法庭覆核及推翻房委會拒批他申請公屋的決定，及要求法庭指示房委會處理其公屋申請。

案件編號：HCAL 1132/2023