鼠患問題未解決　10個月內僅捕5.2萬活鼠　政府目標減半鼠患黑點

本港鼠患、環境衞生一向為人詬病，今屆政府重點解決環境衞生和市容等問題，不過未見成效。環境及生態局回顧過去一年工作，指去年8月成立「地區事項統籌工作組」，重點展開「政府打擊衞生黑點計劃」，遏止店舖阻街、推動防治鼠患等，並稱至今沒有半點鬆懈，顯示現屆政府的決心。

環境及生態局局長謝展寰今日(10日)發表網誌指，世界各地都扭盡六壬應對鼠患，上任初期已明白市民的關注，不分日夜多次落區觀察防治蟲鼠組的工作，檢視整個工作安排，並要求食環署應更廣泛地應用T型鼠餌盒及在轄下街市設置酒精捕鼠器，以及加強夜間防治鼠患流動隊的滅鼠行動，而食環署去年7月至今年5月捕獲約5.2萬隻活鼠，較2021/22年同期的3.3萬隻，增加約58%，並強調會持之以恒，與相關界別共同努力，達致今年底前把鼠患主要黑點數目至少減半的工作指標。

謝展寰又指，自去年10月起，食環署與治安執法部門採取了超過1,000次聯合行動，令多區的店舖阻街情況得以改善。他引述友人稱，當局於打擊店舖阻街方面成效顯著，相關打擊衞生黑點工作沒有半點鬆懈的迹象，並非每屆政府必不可少的「標準」清潔香港運動。

謝強調，當局會以持續改善環境衞生問題為目標，急民所急，增加市民的幸福感；亦會繼續推動不同環保減碳、減廢回收的措施，其中必須全民參與的是垃圾收費，希望市民可以鼎力配合；食物安全方面，除日常嚴謹的監察工作外，當局會密切留意日本計劃排放核廢水的事態進展，即時採取應對措施保障食物安全和公眾健康。