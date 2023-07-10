近2成的士「司機卡」讀卡失敗　業界促紅隧押後實施易通行

「易通行」不停車繳費服務推出逾2個月，的士業界指，「易通行」在的士應用上至今仍頻繁出現問題，擔憂「易通行」今月23日擴展至紅磡海底隧道，情況會再惡化，促請政府盡快檢視問題及督促承辦商改善後才落實。

香港的士業議會指，由於「易通行」的車隊平台系統設計失誤，引致系統今年6月初起今月初期間「死機」，的士業界積存近㇐個月的隧道費項目未能適時處理，包括未能繳付隧道費用及未能查詢隧道使用記錄，，引致極大的行政混亂。直至今月5日，系統仍未能適切處理繳款要求，車隊管理人及司機完全不能繳付相關期間的隧道費用。

議會同時提供數據，目前三條隧道已實施易通行，惟的士司機專用的「司機卡」成功讀卡的情況並不理想，當中以尖山隧道情況最差，個別日數失敗率達18.44%。礙於的士駛經隧道未能正常繳費，令業界需要花費大量人手「執手尾」，處理後續補交隧道費用及追收相應司機之款項，所涉及的行政費用高昂。

業界指，紅隧目前每日逾2.1萬架次的士使用，並對紅隧約兩星期後實施「易通行」表示擔憂，促請政府先解決前線司機問題才落實推行。