為保飛機租賃市場優勢　港府提條例修訂以增競爭力

為將本港打造成區內租賃飛機的首選地，港府去年提出完善飛機租賃稅務優惠制度。運輸及物流局指出，在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中提倡依託香港金融和物流優勢，以發展高增值貨運、飛機租賃和航空融資等業務；另支持香港發揮自身優勢和特點，提升本港在國際金融、貿易、航運航空等領域的地位，就此指出是次提出的稅務優惠修定，目標是持續提升本港在全球飛機租賃市場的競爭力，而今日(10日)立法會經濟發展事務委員會就討論相關議程。

運輸及物流局稱，估算優化稅務優惠後，可讓香港在未來20年間，在全球飛機租賃市場取得約12.5%的份額，即期內約3,100架飛機會經香港平台出租。有議員關注相關的市場份額較早前提的18%的估算，有「不升反跌」的情況，運物局副秘書長謝詠誼回覆指，由於過去3年受疫情影響，全球飛機租賃市場發展皆屬不尋常情況，令相關估算有調整情況。

另一方面，對於當局估算有關修訂，將創造超過1,000個直接就業職位及約2萬個間接職位，20年內累積增加本地生產總值超過4,000億港元，惟當局並未交代對本港飛機租賃與全球整體競爭力的影響，以至提升市場份額的實力，事務委員會主席陳祖恒要求當局及後以書面補充回覆，交代情況。相關條例草案料最快今年第4季提交立法會審議，獲通過後法例修訂將追溯至今年4月1日開始的課稅年度起生效。