捐贈配對平台聯乘科企及銀行推AI創意計劃　惠及200名基層初中生

生成式人工智能(Generative AI)是全球科技新趨勢，為讓更多青少年學習這趨勢下所需的技能，新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」宣布，今年暑假將聯乘數碼科技企業及銀行，推出名為AI新世代創意計劃，分別提供創意生成式 AI引擎使用教學，以及由銀行捐出的手提電腦，組成創意生成式AI教材套裝，惠及東華三院旗下5間學校共約200名基層初中生，提升同學數碼技能。

AI新世代創意計劃，是將最新創意生成式AI引擎和一站式創意應用程式的教學，配以200部翻新手提電腦，組合為一套創意生成式AI教材，該科技企業自6月底至8月初提供免費課程，惠及共約200名初中生。該套生成式AI引擎是透過輸入簡單的文字提示，短短數秒內，即可新增、延伸和移除影像中的內容或者設計出文字效果，以生成式AI協助用家發揮創意，創作獨特的圖像、海報、社交媒體貼文等內容。義務導師將會以尖沙咀星光大道為課程主題，教導學生在星光大道的照片中，運用所學的知識來設計不同盛事場景的圖片，既學習最新的AI科技，同時可了解本港的著名電影文化地標。

受惠的東華三院主席韋浩文表示，對於是次慈善合作，既有科技硬件，亦有專業導師培訓，讓參加計劃的學生有機會把最新科技應用在學習，增強運用AI的信心，近年學校致力實施多元化STEAM教育，持續提升科技學習的設備及設施，積極培養學生創作思維及解難能力，相信參加是次計劃的同學，將在這學習範疇有更理想發揮。