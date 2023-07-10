運輸業輸入勞工計劃下周一接受申請　航空及小巴業共8000配額

運輸及物流局今日(10日)表示，運輸業輸入勞工計劃將於下周一(17日)起接受申請，航空業及公共小巴/客車行業的配額上限，分別為6,300和1,700個，料可以精簡的程序容讓業界適度輸入勞工，紓緩行業人手嚴重短缺的問題，以盡快支持香港航空業持續復甦，以及維持公共交通服務的穩定性。

發言人表示，就航空業而言，可輸入勞工的指定工種為人手短缺最為嚴重的地勤人員、機艙工作員、飛機維修技工/技術員、牽引車司機、倉務處理員等。計劃申請人須為註冊商業實體，並持有機管局的合約/牌照/旅客處理許可證等，以及在香港國際機場經營業務。申請人亦須就每名輸入勞工向機管局每月繳交400港元。機管局每年亦會撥出與僱主繳交總額相若的款項。機管局會用由僱主繳交的款項及機管局主動投放的撥款，全數用來資助負責機場營運的本地前線員工的交通費。機管局將於周三(12日)為業界舉行簡介會，講解計劃的申請手續和運作細節。申請人填妥申請表格後，需連同所需文件於本月17日至30日期間遞交予機管局。

至於公共交通服務方面，可輸入公共小巴司機及客車行業司機。有意申請輸入司機的公共小巴/公共巴士服務客運營業證持證人，需於本月17日至8月7日期間向運輸署遞交填妥的申請表格及所需文件。由運輸及物流局、運輸署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組會審批申請，並由運輸署署長作審批決定，審批程序會由運輸署收到申請起計一至兩個月內完成。運輸署會在申請期內約見業界代表，解說計劃的申請手續和運作細節，並會設立查詢專線，為有意申請的人士提供一對一的協助。