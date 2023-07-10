涉隱瞞欠款向財務公司貸款30萬　27歲消防員認欺詐罪還押候訊

廉政公署在調查一宗貪污案件時，揭發一名男消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬港元。涉案消防員事後被控1項欺詐罪，今（10日）於沙田裁判法院承認控罪。署理主任裁判官鄭紀航將案件押後至7月24日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，期間被告須還押。

男被告為27歲任職消防員的李烈峰。案情指被告於2021年4月向大眾財務有限公司(大眾財務)申請一筆40萬港元的貸款，並在貸款申請表上申報只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬港元。大眾財務其後向被告批出30萬港元的貸款。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，其後發現被告沒有向大眾財務全面披露尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬港元尚未清還的貸款。被告不但向大眾財務訛稱貸款申請表上的資料真確及完整，更訛稱除申請表上的相關申報外，沒有其他尚未清還貸款。如大眾財務知道被告有其他尚未清還的貸款，或貸款申請表上的資料並非真確和完整，便不會向他批出該30萬港元貸款。

案件編號：STCC 987/2023