全港50個路口擬裝實時交通燈號調節系統　涉及開支逾6200萬

為推動智能交通管理，運輸及物流局向立法會財委會申請撥款6,230萬港元，用於在全港約50個獨立燈控路口，安裝「實時交通燈號調節系統」，以提升燈控路口的運作效率，及方便行人過路。當局指，若撥款獲批，擬於明年首季展開項目顧問研究及設計，同年第3季進行招標。相關系統預計於2025年起分階段安裝，經測試完成後投入運作。整個項目預計於2027年中完成，日後相關維修及保養經常開支估計為每年280萬港元。

據最新文件指，去年東涌市中心8個獨立運作燈控路口，已安裝及試驗相關系統，及後通過路口時出現的延誤時間大概可以減少約5%至10%。當局擬新加裝相關系統的路口，有20個位於港島、九龍佔9個、新界東8個，其餘13個位於新界西。

當局指，傳統燈控路口一般按照預設燈號時間操作，燈號時間參照個別路口的特性，及以往在不同時段、日子的車流及人流。裝設實時交通燈號調節系統後，人工智能可實時偵測車流及人流，並分析數據。當偵測在過路處等候區的行人，可自動調節行人過路燈號，行人毋須再觸碰行人過路按鍵。若感應器偵測不到行人等待過路，系統便會將綠燈時間分配予車輛使用，從而更有效地安排車輛及行人的綠燈時間。