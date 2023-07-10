未來4日天晴酷熱　最高氣溫34°C　隨後現雷雨或有颱風生成

廿四節氣中的「大暑」將至，近日本港一直藍天白雲，天晴酷熱，本月截至今日(10日)，天文台已連續6天發出酷熱天氣警告信號。不過，未來數日似乎可暫別暑熱難耐的日子，因為自本周日(16日)起，天文台預測會雷雨，下周初至中期更會有低壓區，中央氣象台亦表示，未來10天或會有颱風生成。

天文台表示，高空反氣旋會在未來數天為華南帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣。隨着高空反氣旋在周末期間減弱，沿岸地區驟雨增多。預料一個廣闊低壓區會在下周初至中期為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。

根據天文台的九天天氣預報，明日(11日)連續2日天晴酷熱，氣溫介乎攝氏29至34度，本周四(13日)起，一連2日大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨，氣溫亦徘徊在攝氏28至33度。至下周日(16日)，當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。下周一(17日)起，氣溫再稍降多幾度，預料介乎攝氏27至32度，且大致多雲，繼續間中有驟雨及雷暴。

而中央氣象台則表示，未來10天，南海海域、菲律賓以東洋面有熱帶雲團活動，中旬後期可能有1至2個颱風生成。