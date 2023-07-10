報復式外遊熱潮持續　96%港人擬未來一年至少外遊1次

通關全面復常以來，本港出現報復式外遊熱潮。有調查發現，96%港人已計劃未來一年內至少1次外遊，較去年同類調查急增近20個百分點，且創疫後新高。負責調查的旅遊平台表示，截至今月，港人對海外活動的預訂已遠超疫情前水平，較2019年升140%，預期港人外遊意欲持續高企，今年下半年至明年上半年「外遊瘋潮」

Klook於今年5月至6月期間網上訪問3,412位港人，發現96%港人計劃未來一年外遊至少1次，較去年調查的77%增加19個百分點；69%人則擬外遊2至4次，按年倍增，而熱門旅遊目的地首5位，分別為日本、台灣、泰國、南韓以及歐洲。港人傾向到短途旅遊，69%受訪者計劃未來一年旅遊日數介乎4至7日，24%%打算外遊8至15天。調查亦發現，72%受訪者將增加外遊開支，34%受訪者料每次外遊人均消費達1萬港元或以上。以港人平均每次外遊3次計，全年人均旅費已高達3萬港元或以上。

Klook香港及澳門區總經理岑皓祺表示，截至今月，Klook內部數據顯示，港人對於海外活動預訂已遠超疫情前水平，對比2019年升幅達140%。同時，今年第二季亦錄得按季上升47%，無論從Klook平台與調查所得的數據上都反映，港人對於未來一年海外旅遊意欲持續高漲，特別是即將迎來的疫後首個暑假，相信有關預訂量將再度攀升。

岑皓祺又指，儘管市民外遊次數增加，但數據顯示，超過80%受訪者指本地遊消費不會受外遊影響，甚至疫情後更留意和重視本地遊，例如周未參與本地遊行程，餐飲美食、享受宅度假(Staycation)等。而本地親子活動需求有上升趨勢，上月相關預訂量按月上升20%，展望計暑假升幅會更明顯，估計7至8月的預訂將有高達5倍增長。