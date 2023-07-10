車Cam直擊：兩漢大角咀人肉霸車位　不滿遭拍片竟出手還擊

兩名男子知道有私家車駛至，惟亦視若無睹，繼續在車位「守候」。

本港車多人多，每逢假日及周末泊車位更是「一位難求」，「人肉霸位」的情況屢見不鮮。有司機今日(10日)就在社交平台上傳一段車Cam片段，指日前在大角咀難得在街邊找到「咪錶」位，卻遭兩名男子以肉身站在車位位置，明知有車輛駛近、泊車，亦無意讓步。車主見屢勸不果，逐拿出手機拍攝，未料對方一度出手打人。

事發於上周六(8日)下午5時許，片主當日駕車駛經埃華街及大政街時，在路口發現一車位，遂打算上前泊車。未料，兩名分別身穿深色及橫間上衣的男子站在車位位置，疑等待「熟人」的座駕前來。片段可見，兩名男子事後知道車主駛至，惟亦視若無睹，繼續在車位「守候」。而據另外兩段影片，深色衫男子一度與車主發生口角，反用手機拍攝車主，後者表示自己會報案，對方才準備「走人」；至於另一名橫間衫男子，疑因不滿車主拍片，「爆粗」及拍打車主的手機。

不少網民看畢影片後，均批評兩名男子橫蠻無理，「報得刑毀！襲擊他人！」、「起碼留案底加賠錢」、「佢以為仲係地盤入面可以打拳頭交」、「最憎人肉霸位」。車主在回應中亦表示，他已就事件報案，不過當時執法人員要「成個鐘先到」，片中兩名男子當時已離開現場，對此則有網民表示「大角咀無人管㗎，隔離紀律部隊宿舍都係咁話，好幾次見救護車都無位泊」，亦表明已不是首次見到以上情況，但可惜一直都係「無王管」。