樹木碰電纜損供電穩定　中電研發系統助及早找出危樹

都市人生活離不開電源，電力供應穩定可靠十分重要，而現時眾多地區利用架空電纜供電，容易受到樹木等因素干擾，例如令電壓驟降，甚至停電。有電力公司研發全港首個農林管理預測系統，收錄架空電纜範圍內逾17萬棵樹的資料，辨識對電纜具潛在風險的樹木，以便及早修剪，而過去一年已修剪樹木約8萬次，預計每年能節省超過150萬港元營運成本。修樹隊亦稱系統方便人員，於林木中毋須「盲樁樁」找危樹。

中華電力修樹隊人員穿上攀樹裝備，舉手投足便爬上樹頂，而樹木的附近，另一工作人員則手持平板電腦，經對講機指示修樹員修剪枝幹，整個過程只需約一小時。中電一級資深技術督導員、修樹隊隊長劉威隆表示，過往他們需要透過機載雷射雷達技術，或定期深入電纜一帶透過無人機、目測，找出對電纜構成潛在風險的樹木，過程依賴人員的經驗辨識，亦十分耗時。

電力公司與香港教育大學地理及環境科學團隊於架空電纜範圍內選取10款常見樹種，修剪樹木後每兩星期到現場考察及收集數據，監察其新生長嫩枝（水橫枝）的生長情況，發現陽光、溫度及降雨量愈高，水橫枝生長速度愈快，而香港常見植物如銀合歡、洋紫荊等的水橫枝發展速度也很驚人，修剪後兩個月可生長達兩米。

中電根據研究成果訂出樹木生長的「方程式」，加入於自行研發農林管理預測系統，系統記錄架空電纜範圍內逾17萬棵樹木的資料，包括樹木品種、樹齡及修樹紀錄等，預測樹木現時、未來半年內的生長情況，估算它們與附近電纜之間的距離。樹木與電纜的距離愈近，代表其潛在風險愈高，需盡快修剪，防止樹枝碰電纜，而各風險等級以紅、黃等顏色顯示在系統內的地圖上。

中電續指，他們根據系統的預測分析和實地視察，過去一年已進行約8萬次修剪工作。中電輸電及供電業務部北區總監劉浩然表示，系統有助團隊有系統地掌握及監察樹木生長情況，制訂合適的樹木管理措施及修樹「時間表」，安排修樹工作。