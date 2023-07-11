翻修髖關節術後可作極限運動　醫生籲維持健康生活保養關節

每年有逾千港人因骨枯、關節炎等原因而需要進行髖關節置換手術，而手術當中又以「傳統全髖關節置換手術」（THR）較「伯明翰髖關節表面翻修手術」（BHR）普遍，本港千多名接受髖關節置換手術的病人，僅約20宗是BHR。年輕及愛運動的男性，人工髖關節需承受的負荷會較重，雖然BHR較能滿足這類人士，但卻因價錢較昂貴及未必適合任何年齡層的人，加上公立醫院未有提供此手術，礙於資訊不足，不少有髖關節問題的人，未必知道選擇BHR。

香港的骨科外科醫生白展成於2003年引進BHR技術，並在明德國際醫院進行首宗手術。該醫院稱，這種手術更能不受限制地重新進行高強度運動甚至攀岩等極限運動，即使術後25年，大部分康復者的髖關節功能仍良好，甚至可終生良好。BHR的成功率也較高，術後病人的關節可以100%恢復，而THR只有95％以上；但BHR價格介乎24萬港元至41.8萬港元不等。

白亦提到，髖關節手術應作為「最後一招」，應保持健康的生活和飲食習慣來維護關節健康，當疼痛持續且開始影響日常生活時，患者才需要考慮進行髖關節手術。而他20年來共完成484宗BHR手術。現年47歲的陳先生是羽毛球及遠足愛好者，在接受BHR之前，髖關節痛令他不能正常運動，試過注射透明質酸、針灸及物理治療，但並未能達到持久效果，之後甚至連簡單慢跑都出現困難。於是決定進行BHR手術，術後能再次打羽毛球和遠足。