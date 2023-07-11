祥華邨大垃圾桶「不設防」　惹群鼠聚集開派對

垃圾房稍不注意衞生，隨時成為老鼠「開派對」的勝地！本報發現粉嶺祥華邨有垃圾站外多個大型垃圾桶蓋沒關好，深夜持續打開，惹來鼠輩橫行，到桶內覓食。有街坊指情況已出現一段時間，更稱每晚至少有20隻老鼠在場「開餐」，而且數量愈來愈多。該邨管業處指，問題因清潔工疏忽所致，已加強培訓，確保類似情況不再發生。

東網記者上周三(5日)晚上、周四凌晨兩次前往祥華邨內，明愛粉嶺陳震夏中學對出垃圾站外視察，發現7個大型垃圾桶載滿垃圾卻未有關好蓋，內裏有大量白色膠袋，相信為附近樓宇的家居垃圾，仔細看膠袋間現「黑影」，實為多隻老鼠於桶內四竄覓食。

現場所見已有2至3隻老鼠開餐，附近一帶亦有老鼠走動，部分更會爬上垃圾桶。不過，於垃圾房外另一邊，有10多個的大型垃圾桶未被使用「曬月光」。記者又發現，屋邨內另一處同樣有載滿垃圾的大型垃圾桶沒有關好。街坊陳先生表示，每晚10時便有至少20隻老鼠到垃圾站開餐，數量更愈來愈多，擔心引起鼠患。

祥華邨管業處回應指，內部調查初步判定，清潔工在清理、運送垃圾時疏忽，未將垃圾桶蓋關好，已約談相關人員，並加強培訓，以改善問題。