國泰航空　連繫世界　以港為家　完善顧客體驗

國泰航空（00293）以香港為家，集團在疫後聚焦重建，致力將香港和大灣區與內地及世界重新接軌，繼續鞏固香港國際航空樞紐地位。公司現時全力發展四大業務範疇，包括國泰航空、香港快運、國泰貨運和時尚生活，而在全力重建的同時，亦不忘關顧社區及推動本地青少年發展，首度榮獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓上市企業大獎（航空服務）」，實至名歸。

國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，「多謝東方傳媒機構，此獎項是對公司的支持及肯定，亦為重建工作打下強心針。」他指國泰的願景是成為全球最傑出服務品牌之一，期望公司能令全港市民引以自豪。

現時，國泰航空集團包括港人熟悉的國泰航空及低成本航空香港快運，配合不同顧客需要。在今年3月底，公司的客運運力已按計劃達至疫情前一半水平，服務超過70個航點，並有信心於年底將客運運力提升至疫情前70%，航點增至約80個，及在明年底全面恢復至疫情前水平。

年初通關後，外遊旅客直線上升，國泰集團今年首4月載客量近600萬人次。黃文傑指，國泰將持續增加港人熱門外遊地的航班，例如往返歐洲、東南亞、澳洲、日本以至北美的航班班次，將於8月恢復南非約翰內斯堡，10月復飛美國芝加哥，並在12月中恢復新西蘭基督城的季節性航班。內地方面，今年恢復了西安、溫州、海口及上海虹橋航線，並在10月底前增加往返內地的航班數量至每周約160班，覆蓋15個城市共16個機場。

國泰亦投放大量資源完善顧客體驗，除了在多個主要機場均設有貴賓室外，亦持續引入最先進及更具燃油效益的新型號飛機，及不斷提升機艙設備。此外，國泰亦與本地米芝蓮星級食府都爹利會館攜手合作，精心設計美味菜式，將「港式滋味」帶上半空，令機上餐膳水平躍升。

在貨運方面，黃指，「去年貨運營運非常困難，而國泰貨運仍繼續創新發展，更獲知名航空雜誌《Air Transport World》選為『年度最佳貨運航空公司』！」國泰貨運亦成為首家能夠在東莞「香港國際機場物流園」接收出口貨物、再以貨船直接運往香港機場出境的空運公司，實現大灣區與香港之間的全上游海空聯運的出口空運處理方式。

至於四大業務範疇中的時尚生活，國泰就推出旅遊生活品牌「國泰」，以零售店等模式，涵蓋多種產品與服務類別，包括購物、餐飲、身心健旅及支付等，公司會繼續發展和壯大這些業務。

國家的「十四五」規劃提出鞏固香港國際航空樞紐地位。國泰積極融入國家發展大局，在大灣區成立延伸總部。黃指，「公司未來會大力投資及投放很多資源，令大灣區市民會揀選國泰為他們國際出行的首選航空公司，而將於今年第3季落成的蛇口貴賓室，更會成為全球首個設在客運碼頭的航空貴賓室。」

國泰在發展航運的同時亦注重可持續發展，旗下的國泰貨運近日獲知名航空雜誌FreightWeek評為亞洲最佳可持續發展貨運航空公司。國泰航空會於2030年提升可持續航空燃油使用量至航班總燃油消耗一成水平，而集團亦已訂立2050年實現淨零碳排放目標。今年初，公司亦與國家電投簽署了合作備忘錄，攜手推動可持續航空燃油供應鏈在內地的拓展，同時亦擴大「企業可持續航空燃料計劃」的規模。

國泰過去一直投放資源關顧社區和鼓勵青少年發展，例如一直舉辦「飛躍理想計劃」、見習機師培訓計劃、國泰Hackathon等活動；近月亦參與政府主辦的「共創明『Teen』計劃」，邀請學員及友師參觀集團及機場設施，並舉辦「空中之旅」，𨘋請政務司司長陳國基陪同學員及友師遨遊香港天際，當中不少人是首次乘坐飛機，藉此啟發青少年發掘更多個人發展潛力。

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