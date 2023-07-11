升中派位今放榜　91%學生獲派首3志願　學子入心儀名校感興奮

升中統一派位結果今日（11日）揭盅，今年分別有80%及91%學生獲派首志願及首3志願學校，均較去年的歷史高位微跌3個百分點。不過在油蔴地的一間小學，學生今年派獲首三志願的比率則再創下歷年新高，達94.7%。而面對今年「叩門位」減少，有小學校長則表示，在音樂椅效應的此消彼長下，學生入讀心儀學校的機率亦會較以前多，故呼籲家長毋須過分擔心。

油蔴地天主教小學（海泓道）今年學生派獲首三志願比率再創下歷年新高，達94.7%，首志願則達81.82%，最多學生獲派循道中學，其次為華仁書院（九龍）；亦有學生成功考進聖保羅男女中學、拔萃男書院等傳統直資名校。

郭同學及派首志願華仁書院（九龍），他形容心情「仲興奮過屯門開通」，透露會與媽媽食大餐慶祝；施同學與郭同學一樣，同獲派首志願「九華」，他則形容昨夜睡不著，今日看到結果非常興奮，十分期待中學校園生活。黎同學則獲派首志願伊利沙伯中學，她形容心情興奮，因「可以同爸爸媽媽講呢個結果！」更重要的是不用再四周頻撲叩門。

許同學亦獲派首志願「九華」，其父難掩興奮，他說早已在首輪自行派位中，揀選九華為第一志願，但當時還未是正取生，預料放榜當日要四周叩門，惟到今天竟獲後備錄取，故形容結果很大落差，心情難以形容，「成個人硬晒」。關同學則沒有參加統一派位，在自行派位成功獲林大輝中學錄取，他說，自己喜歡運動，尤其是球類運動，故想找一間運動傳統良好的學校，剛好林大輝正是選擇之一。

不過亦有同學考不上心儀學校，抱著父親痛哭。家長張生說，兒子今天只獲派第二志願學校，稍後會到心儀學校叩門，惟他坦言，即使考不上首志願學校，仍對兒子的成績、結果感到驕傲。

面對叩門位減少，油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，小學同樣面對同一情況，業界亦留意到會一直下跌，故形容其為「長線影響」。不過，在面對適齡學童減少及流失，此消彼長下亦會有學位騰空，不少學生或移到置際學校、直資學校就讀，故相比之下，學生入讀心儀學校的機會一定會較以往高，家長毋須擔心。她續說，在學生減少的情況下，學生獲派更好「banding」學校的機率亦會增加，更會成為未來趨勢。

教育局表示，今年有逾5萬名學生參加派位，自行分配及統一派位兩階段共有91%人獲派首三志願，當中80%獲派第一志願。局方提醒，所有應屆小六生必須在周二返回就讀小學領取派位證及入學註冊證，並在本周四或周五前往獲派中學註冊，否則會被視為放棄學位。