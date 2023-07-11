日本排放核廢水在即　港府稱將擴大食品入口限制縣份

日本最快下月開始排放福島第一核電站的核廢水，有議員要求禁止福島相關地區的食品入口本港。港府今日(11日)對傳媒表示，強調當局對保障食品及公眾安全，會「非常認真」看待。核污水排放的水量龐大，問題可能會十分持續超過30年、風險也未知，也不能確保相關風險和香港的食物。若日方開始排放核廢水，港府可能禁止大量海產入口，抑或設置更多的檢查關卡。當局又預告會擴大對日本食品入口限制縣份。當局亦承認本港部分行業會受波及。核輻射可能數年後才有實際影響，或影響下一代，希望相關行業會明白。政府已成立研究小組制訂行動，有消息會盡快有公布。

問及國安處通緝8個海外港人進展，會否考慮提高懸紅金額。港府表示，追捕行動會「終生追捕」、「用盡所有方法」，更會追究幕後支撐的勢力，調查力度只會加大和擴闊，希望市民明白8人所犯的嚴重罪行，應當他們為「過街老鼠」、「避之則吉」，而目前執法人員已收到部分資料，會繼續窮追猛打。

至於搶人才措施方面，當局稱透過搶人才計劃已接獲逾10萬宗申請，收到得申請中有大約60%會獲得通過，未來也應會維持這個趨勢，對任何領域的人才均表示歡迎，吸引外來人才可令香港保持競爭力。香港流失20萬勞動人口，要補充人才短缺的部分，且要變得「更強」。不只要滿足數字，其他地方都在努力輸入人才，故本港更要建立強壯和有競爭性的人才團隊。