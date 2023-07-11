西九龍裁判法院疑「掉包」走犯案　兩被告還押至9月5日再訊

西九龍裁判法院今年4月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候押走期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。兩人同被控誤導警務人員罪，兩人亦各自另被控從合法羈押逃離等控罪，並交由區院審理。案件今早（11日）首度於區院作提訊，該陳姓被告沒有律師代表，並稱需時聘請私人律師，另一名被告的律師則稱需時向被告提供法律意見。法官最終將案押後至9月5日再訊，兩名被告均無保釋申請，須還押懲教署看管。

涉販毒案的被告是37歲陳樹華，他報稱售貨員。涉襲女友的被告是24歲林景浩，他報稱無業。他們被控於2023年4月10日，在西九龍法院大樓A座2樓4號男子警察羈留倉，虛假地表示自己是獲法庭准予保釋的林景浩，該林景浩則容許此掉包。陳樹華同時被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員52498合法羈押下的人，從該警員的合法羈押逃脫。

陳樹華另被控「使用屬於他人的文件」，指陳於2023年4月13日，在油麻地南京街與新填地街交界附近，無合法權限或合理辯解，而使用一張屬於他人（即林景浩）的申請香港永久性居民身份證收據。林則另被控「將文件轉讓給他人」，指他於2023年4月13日，在西九龍法院大樓，將姓名為林景浩的申請香港永久性居民身份證收據轉讓給陳樹華。

案件編號：DCCC 612/2023