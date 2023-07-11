議員指大灣區安老計劃可考慮退休村概念　業界稱有意北上發展

政府擬擴展「廣東院舍住宿照顧服務計劃」至覆蓋大灣區9個內地城市，有議員指，若果能以退休村概念，讓合資格市民申請，可以讓想回內地生活的市民多一個選擇，指愈來愈多港人認同廣東省醫療水平，建議政府需優先考慮相關配套，安老業界指有不少私私人營辦者有意北上發展，望當局可說明相關法制。

議員鄧家彪今日(11日)在電台節目表示，政府的構想是將香港獲買位的機構，在內地找合作夥伴經營安老院，但基本標準仍要通過安老統一評估，即年老體弱及屬中度缺損等的長者。他認為這類人士需要較強的護理，適應新環境能力弱，要搬到內地院舍，心理障礙會較剛退休及仍能自理的人士為大。他又指，現時愈來愈多市民認同廣東省的醫療水平，建議政府除優先考慮相關大灣區城市的交通便利度、如何促使長者與家人聯繫外，最關鍵是可否將有關長者納入內地醫保系統，讓他們安心享用內地醫療及藥物服務。

安老及殘疾服務聯會主席李伯英在同一節目說，香港目前可做安老處所的地方有限，需要有新方向，不少市民已習慣去大灣區，方便與親友聯繫。他知道有不少私人營辦者北上發展，希望當局能說明相關法制及稅制。他指，內地安老院舍一般有診所，可解決長者的小毛病，他希望當局考慮開放更多可24小時通關的口岸，一旦長者有需要回港求診，會較為安心。