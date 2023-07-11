演藝學院本周六起辦畢業展　公開展出畢業生創意作品

演藝可發揮無限創造力。香港演藝學院舞台及製作藝術學院將於本周六(15日)至下月6日舉行年度畢業展，公開展出畢業班學生極富創意的作品和手法，包括為演藝學院主要製作節目（範疇涵蓋戲曲、舞蹈、戲劇和音樂等）所設計和製作的布景、道具、服裝、燈光和聲效，每一件都是獨特的創作，蘊含製作團隊的心思和工藝。

署理舞台及製作藝術學院院長麥皓雲表示，學院舉辦舞台及製作藝術畢業展，旨在慶祝學生在過去4年學習生涯中所取得的成長和成就。修讀舞台及製作藝術學科的精髓在於將構思和想法轉化為現實作品，是次展覽呈現的作品代表著學院畢業生如何跨越不同風格、藝術形式和媒介，創作出具體的作品，並在此過程中發展成為獨具特色的藝術家、管理人員和技術人員。

麥皓雲希望來賓能夠細心欣賞一眾傑出畢業生的優秀作品，並與學院為這群才華橫溢的年輕從業者即將開展其職業生涯感到驕傲。今年的畢業展將分3節進行，製作管理系將於本周六(15日)至8月6日進行、舞台設計系將於本周六(15日)至23日進行，而科藝製作系將於本月29日至8月6日進行。時間均為中午12時至晚上9時於香港演藝學院演藝地下畫廊及演藝實驗劇場免費舉行。